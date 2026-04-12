◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）この春も牝馬ＧＩを中心に予想をさせていただくことになりました。もう９年目です！１０周年まで継続できるよう的中を狙っていきます。桜花賞はスターアニスを本命に。前走の阪神ＪＦはマイルに対応できるかがカギでしたが、追い出しを我慢する余裕があるなかで強い走りを披露しました。近年トレンドの直行も松山騎手は良い方向に向くと話しています。