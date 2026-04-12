◆春季高校野球神奈川県大会▽３回戦横浜１０―０生田＝６回コールド＝（１１日・横須賀スタジアム）横浜（神奈川）が、今春のセンバツ後初の公式戦に臨み、生田に１０―０で６回コールド勝ち。Ｕ１５日本代表でもプレーしたスーパー１年生が、２安打５打点の活躍を見せた。「５番・右翼」で公式戦デビューを果たした畠山颯志外野手（１年）は、両チーム無得点の３回２死満塁で直球を捉えて中前へ先制の２点適時打。５回無死