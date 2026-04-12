歌舞伎俳優・中村勘九郎の妻で女優の前田愛（４２）がＳＮＳを更新し、新生活の始まりについて記した。前田は１１日、自身のインスタグラムを更新。「春ですね」と書き出すと「街中のさくらがきれいで心弾む桜の花びらの絨毯形を残して散った桜の花を見つけて遊ぶ押し花にすればよかったな〜」と、名残惜しい様子。続けて「入学式をふたりとも終えて新しい生活のスタートです」と記し、歌舞伎俳優の長男・中村勘太郎と次