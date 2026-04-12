大規模な国産AIの開発をめざして、ソフトバンク、NEC、ホンダ、ソニーグループが中心になり、新会社を設立したことがわかりました。新会社の「日本AI基盤モデル開発」では、ソフトバンクとNECがAIの基盤開発を手がけ、そのAIをホンダとソニーが自動車や半導体、ゲームなどに活用する方向です。開発されたAIは、出資企業以外にも提供し、最終的にはロボットを動かせる次世代AIの開発をめざします。経済産業省が所管する国立研究開発