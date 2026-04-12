◇女子ゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日（2026年4月12日埼玉県石坂ゴルフ倶楽部＝6580ヤード、パー72）前半の9ホールを終えてトップに4人が並ぶ大混戦となっている。首位で出たウー・チャイエン（22＝台湾）が前半を1バーディー、2ボギーの通算7アンダーでトップをキープしているものの、小林光希（23＝三徳商事）が前半終了時でトップに並び、さらにツアー2勝の岡山絵里（29＝ニトリ）が1