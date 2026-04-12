先月上旬ごろ、大分県豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで大分市の58歳の男が12日未明に逮捕されました。大分県内では10代の女性が行方不明になっていて、警察が関連を調べています。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、大分市元町に住む職業不詳の姫野忠文容疑者（58）です。警察によりますと、姫野容疑者は3月上旬ごろ、豊後大野市の山中に氏名や年齢性別不明の遺体を遺棄した疑いが持たれています。県内に住む10代後半の女性