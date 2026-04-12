俳優の伊藤淳史（42）が11日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜後11・00）に出演。パパぶりを明かした。10歳の長女、8歳の長男、4歳の次男がいる伊藤。「3人同時で公園に連れて行くと、それぞれが本気で遊べないんですよ。遊びたいものも違うし、足の速さも違うから。時間ある時は1日3回公園行きます」と明かした。さらに、「公園も1カ所じゃなくて、一番下はこっちの方が絶対遊べるからとか…」と告白。MCのお笑