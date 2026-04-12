１１日のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」では、終盤恒例の「閉店シャッター」ネタ見せで、モニター横の見習い芸人として出演している磯本五段が、けん玉芸でまたも荒技を成功させた。３月２８日は土の入った植木鉢をケン玉の玉にして、横皿から柄の根元の皿に移動せる芸に成功。「おおおー！」と歓声と拍手があがり、「シャーーーオケィ！」の決め絶叫。明石家さんまが「すごっ」と声を上げた。４月４日は、今度はケ