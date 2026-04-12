任期満了に伴う能代市長選挙が告示され、これまでに新人2人が立候補を届け出ています。能代市長選挙に立候補したのは届け出順にいずれも新人で、元能代市議会議員の鍋谷暁氏31歳と元県議会議員の吉方清彦氏55歳の無所属の2人です。5期20年務めた齊藤滋宣市長は今期限りでの引退を表明しています。立候補の受け付けは午後5時までですがほかに立候補の動きはなく、新人2人による一騎打ちの公算が大きくなっています。投票は今月19日