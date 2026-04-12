姫乃たまの新刊エッセイ『なぜかどこかに帰りたい』（太郎次郎社エディタス）は、自身の経験をもとに「自分の居場所」について、優しくもユーモラスな筆致で綴られたエッセイ集だ。 参考：姫乃たまが語る、失われたものを求めて気付いたこと 「今を大事にする生き方をしていきたい」 2019年に地下アイドルを卒業し、2022年には漫画家・イラストレーターの寺田克也氏と結婚、2025年には待望の第一子を授か