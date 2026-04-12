2026年4月7日、クリエイター集団「アートゥーン!」が自身のYouTubeチャンネルを更新。黒板アートを制作する様子を公開した。 （関連：【画像あり】藝大生YouTuberが作り上げた珠玉の“黒板アート”） 「アートゥーン!」は｢芸術をもっと身近に｣をコンセプトに、音楽や美術をベースとしたエンタメコンテンツを発信している、東京藝術大学の卒業生・大学院生らによるアー