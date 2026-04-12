星野リゾートは、「星のや奈良監獄」を6月25日に開業する。客室は、「明けの重要文化財」をコンセプトに舎房を横に細長く連結した客室タイプなど全48室のスイートルームを設ける。室内には手積みのレンガ壁や鉄柱、ウッドパネルを残し、寝室、リビング、ダイニングなどの空間を分けた造りとする。館内には客室のほか、レセプション、メインラウンジ、ダイニング、ダイニングラウンジなどを設ける。食事は別棟のダイニングで、日本