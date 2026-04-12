謎の潜水艇 運用先はどこなのか？インドネシア軍は2026年4月8日、国籍不明の無人潜水艇が持ち込まれたと発表した。【画像】見るからに怪しい…調査される無人潜水艇この潜水艇は、西ヌサ・トゥンガラ州で、漁師の通報を受けた地元警察が確認した不審物です。不審物はギリ・トラワンガン沖の海峡海域に浮かんでいました。全長は約3.6mで魚雷のような形状をしていたため、州警察機動旅団の爆発物処理班が急行し調査を実施。そ