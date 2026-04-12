札幌では、春の訪れを感じさせる花の即売会が開かれています。多くの人が色とりどりの花々を手に取っていました。春の陽気を感じさせる色鮮やかな花。札幌市白石区の札幌花き地方卸売市場で開かれているのは「北国の鉢花まつり」です。パンジーやビオラなど、全国から集められたおよそ８０００鉢の春の花が並んでいて、訪れた人は、咲き具合や色合いをじっくりと確かめながら、お気に入りの花を選んでいました。会場には園芸