早朝野球シーズンの幕開けです。金沢市内では開会式が行われ石川県大会に向け熱い戦いが始まりました。午前6時から金沢市民野球場で行われた金沢市早朝野球大会の開会式には21チームからあわせて454人が参加しました。式では、2025年優勝した名球会オールドスターズの横山玲央選手が選手宣誓をし、59年目のシーズンが始まりました。大会はリーグ戦の後、8月上旬から行われるトーナメント戦で優勝が決まり、県大会へと駒を進めます