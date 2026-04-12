◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、相手の先頭打者本塁打で先制された直後の１回裏先頭で４試合ぶりの本塁打を放った。大谷の「先頭打者アーチ返し」はメジャー初。３月のＷＢＣ準々決勝・ベネズエラ戦では、１回表にアクーニャが先頭打者アーチを放ち、