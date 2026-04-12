ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）は１２日、ＭＣを務める「爆笑問題」太田光と相方の田中裕二が終盤に今月５日にスタートした後番組「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）のスタジオとつなぎ、ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也のかけあい「本日のかけあい」を行った。太田は「上田さん、今日は収録ですか？」とぶっこむと上田は「収録のわけねぇだろ！何なんだそのやりとり」と返すと