◆女子プロゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日（１２日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）最終組が前半を終了。首位から１打差以内に９人がひしめく大混戦となっている。９番終了の台湾の呉佳晏（ウー・チャイェン、ＨｏｎＨａｉＦｏｘｃｏｎｎ）、小林光希（みつき、三徳商事）、１０番終了の稲垣那奈子（三菱電機）、１１番終了の岡山絵里（ニトリ）の４人