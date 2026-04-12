◇春季高校野球神奈川県大会3回戦横浜10―0生田（2026年4月12日横須賀）春季高校野球神奈川県大会の3回戦が行われ、今春の選抜に出場した横浜は10―0で生田に6回コールド勝利した。昨年8月に台湾で行われた「第12回BFAU15アジア選手権」で準優勝したU15日本代表メンバーの最速138キロ左腕・畠山颯志投手（1年）は「5番・右翼」で出場し、3打数2安打4打点。2回は左飛に倒れるも、その後は中前適時打、中犠飛、右翼線への2