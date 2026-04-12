阿蘇市では熊本地震の教訓を次の世代にもつなごうと「阿蘇ちょうちん祭」が始まりました。 「阿蘇ちょうちん祭」は、熊本地震の教訓を風化させず防災への思いをつなごうと今年で4回目の開催です。 熊本地震の年に生まれた子どもやその家族など、約200人がちょうちんを持ち復興を遂げた阿蘇神社周辺を練り歩きました。 阿蘇市の小学生「阿蘇を明るく照らしてくれたらいいなと思って歩いていました」2016年生まれ阿蘇市の小学生「