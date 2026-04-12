2026年４月で熊本地震の発生から10年です。益城町では、遺族たちが鎮魂の祈りを捧げました。 益城町で開かれた追悼式には遺族や町の関係者、約200人が参列しました。 観測史上初めて震度7の揺れを2度観測した熊本地震では、関連死を含め278人が亡くなりました。 熊本地震で母親を亡くした松野良子さん「熊本地震を決して風化させないように後世に伝えていかなくてはならない街も暮らしもほぼ復興を遂げつつある今その伝承こそが