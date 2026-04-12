◆ファーム・リーグＤｅＮＡ―巨人（１２日・平塚）巨人の吉川尚輝内野手が１２日、２軍のファーム・リーグ・ＤｅＮＡ戦が行われる平塚に姿を見せ、試合前練習を行った。吉川は昨年１０月に両股関節手術。リハビリを経て、５日の３軍の航空自衛隊千歳戦（Ｇ球場）で「１番・二塁」で１７５日ぶりに実戦復帰した。しかし、３回無死一塁の守備で一塁にベースカバーに入り、送球を捕球した際、打者走者に左腕が持っていかれる形