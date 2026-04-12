ソフトバンクの小久保裕紀監督が12日、守護神・杉山一樹投手の登録抹消について説明した。前日の登板後に自らの投球への悔しさで、ベンチを殴打し左手を骨折した。今季は7試合に登板し1敗、4セーブ、防御率9・00と苦しんでいた。注意喚起したこともあったという。「性格的に予測もできたことでもあった。防げなかったオレの責任もありますね。自分の手を見てしばらく無理だと思った時に、ことの大きさに気付いたんじゃないか