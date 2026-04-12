京都府南丹市で、男子児童が行方不明となってから20日の12日も警察が捜索を続けています。警察によりますと南丹市立園部小学校の6年生、安達結希くんは、先月23日、父親が車で学校のすぐ近くまで送り届けたのを最後に、行方が分からなくなっています。 警察はこれまでにのべ950人を捜索に投入していて、12日もおよそ50人態勢で、小学校から6キロ近く離れた山の中などの捜索を行っていますが、未だ発見に繋がる手掛かりは見つかって