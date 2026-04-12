２０１６年４月の熊本地震で、観測史上初めて２度の震度７に見舞われた熊本県益城（ましき）町で１２日、地震から１０年を前に、町主催の追悼式が営まれた。遺族ら約１３０人が参列し、犠牲者を悼み、被災経験や教訓を継承していく決意を新たにした。熊本地震は１６年４月１４日に「前震」、同１６日に「本震」が発生。町では、災害関連死を含めて４５人が犠牲となった。町内の家屋全体の９８％にあたる１万５８４棟が被災し、