アメリカとイランによる戦闘終結に向けた初日の協議は合意には至らず、日本時間の12日朝終了しました。アメリカとイランによる初めての協議は日本時間の昨夜から始まり、21時間あまりにわたって行われました。協議後、会見したバンス副大統領は、「我々はここ21時間にわたり協議を続け、イラン側とは数多くの実質的な議論を交わした。それが良いニュースだ。悪いニュースは、合意に至らなかったことだ」と述べました。バンス氏は、