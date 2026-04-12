江森さん（右から２人目）のアドバイスを受けながら、アンコウを解体する参加者＝１１日、漁港の駅ＴＯＴＯＣＯ小田原新名物「小田原あんこう」の普及に向けた解体体験が１１日、漁港の駅ＴＯＴＯＣＯ小田原（小田原市早川）で行われた。参加者はアンコウのぬるぬるとした感触に悪戦苦闘しながらも、キッチンばさみを使って丁寧にさばいた。市によると、小田原でのアンコウの水揚げは鍋の時季を過ぎた３〜４月がピーク。そのた