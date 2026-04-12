グラビアアイドルで6人組アイドルグループ「TERASU×TERASU」（通称「テラテラ」）メンバーの池本しおり（23）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。3月に発売した2nd写真集「ほんとのしおり。」のカットを公開した。「2nd写真集ではこんなに短いTシャツも着ました」とつづり、短い丈の真っ赤なTシャツを着用し、バストがあらわな限界ギリギリショットをアップ。「最近みんなからたくさん写真集の感想聞けてうれしいなぁま