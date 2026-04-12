久しぶりに温泉旅館を予約したところ、「1泊2食付きで2万円超え」という価格に驚いた経験はないでしょうか。「昔はもっと安かったはず」と感じる人も多いかもしれませんが、実際に旅館の宿泊料金は上昇傾向にあります。本記事では、その理由について解説します。 物価上昇とコスト増の影響 まず大きな要因として挙げられるのが、物価上昇です。食材費や光熱費、人件費など、旅館運営に必要なコストはここ数年で大きく上