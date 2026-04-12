阪神・坂本誠志郎捕手（３２）が１２日に海外フリーエージェント（ＦＡ）権を取得。中日戦（バンテリン）を前に報道陣の取材に応対し「いろんな方にお世話になって、使っていただいてっていうところでだと思うんで。感謝しかないです」と「でも今は向かってる目標があるので、そこに向けて頑張るだけです」と語った。２０２４年オフに国内ＦＡ権を取得し、権利を行使せずに残留を決断。今季は４年契約の２年目となる。「球団