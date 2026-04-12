【モデルプレス＝2026/04/12】元NMB48の白間美瑠が4月11日、自身のInstagramを更新。サウナでの水着ショットを公開し、話題となっている。【写真】28歳元NMB「汗が色っぽい」黒ビキニ姿でのサウナショット◆ 白間美瑠、ビキニスタイルでサウナ満喫YouTubeチャンネル「＆sauna」のリポーターを務める白間は「run ＆ sauna サウナロケ第47回目。今回は、『SAUNA MONKEY／サウナモンキー名古屋』に行って来ました」とつづり、サウナで