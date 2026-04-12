浜松市は人気アニメ「エヴァンゲリオン」とコラボして誘客を図った「シン・ハママツ計画」の経済効果はおよそ11億円と発表しました。浜松市が人気アニメ「エヴァンゲリオン」とコラボした誘客事業「シン・ハママツ計画」は2025年年4月20日から2026年2月28日まで実施しました。浜松市役所1階には高さ6メートルの立像が設置され推定でおよそ5万1800人が訪れたということです。 また、市内21の飲食店で実施されたコラボメ