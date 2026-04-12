町田啓太が主演するドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（日本テレビ系）の第1話が、11日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、学校に行きたくない子どもたちが安心して過ごせる居場所“フリースクール”を舞台としたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）が不登校の子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。子どもたちが自由な時間を思い思いに過