【WRC 世界ラリー選手権】第4戦 ラリー・クロアチア（デイ2／日本時間4月11日）【映像】突如急失速！終盤にまさかのアクシデント（実際の様子）11日まで開催されたWRC（世界ラリー選手権）第4戦ラリー・クロアチアのデイ2。トヨタ勢の主力ドライバーが相次いで戦線を離脱する波乱の展開の中、前戦ケニアで日本人として34年ぶりの優勝を飾った勝田貴元（トヨタ）が、終盤のアクシデントを乗り越え総合2位に浮上した。デイ2最終