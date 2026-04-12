歌手でタレントの荒木由美子（66）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。旬のタケノコの料理を披露した。自宅のキッチンで煮る動画と、盛り付けたものをアップ。「この時期、大好物のタケノコが届きました。千葉の山ちゃん…いつもありがとうございます♪」と書き込んだ。そして「まずは土佐煮でいただいて、これからフライでごちそうになります。ありがたや」と締めくくった。この投稿に「由美子さん、美人で料理上手ですて