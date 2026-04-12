アンガールズ田中卓志（50）が12日放送のテレビ東京系「出川哲朗のプロ野球順位予想2026」に出演。昨年の同番組で順位予想が外れた罰ゲームの余波を語った。芸能人が推しのプロ野球チームの予想オーダーや順位予想を好き勝手にトークする4度目の恒例特番。順位予想が外れた人への罰ゲームで、田中は1位だった阪神のファンクラブに自腹で強制入会させられたことを明かした。さらに泥水もかけられる罰ゲームもくらったが「その泥水の