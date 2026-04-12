「先祖代々の土地を手放すしかない」という日本人の悲鳴の裏で、着々と進む外国資本による土地買収。日本の重すぎる相続税が、結果的に国土を売り渡す手助けをしているという皮肉な現実があります。元内閣官房参与で数量政策学者の郄橋洋一氏は、著書『60歳からの知っておくべき政治学』のなかで、財務省のデータに隠された真実や、世界標準から大きくかけ離れた税制の実態など、大人世代こそ身に付けておきたい政治知識を分