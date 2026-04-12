『マルチ商法』とは、商品を勧めた人がさらにその商品を勧めることで、販売員を増やしていき、ピラミッド式に販路を拡大させていく商法です。場合によっては大きな不利益を生むため、入会には注意が必要でしょう。漫画家・時永保名さんの作品『マルチ商法に気を付けよう！』は、そんなマルチ商法が絡む一幕を描いた物語です。【漫画】『マルチ商法に気を付けよう！』（全編を読む）ある日、主人公のもとに中学の同級生からの連絡が