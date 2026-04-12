既婚者向けコミュニティ『ヒールメイト（Healmate）』を運営するレゾンデートル株式会社（東京都新宿区）は、このほど「熟年離婚に対するイメージと心理的ハードル」に関する調査結果を発表しました。それによると、熟年離婚のイメージは「新たな人生の再出発」が最多となりました。では、「熟年離婚するかもしれない」と考えている人はどのくらいいるのでしょうか。【調査結果を見る】「熟年離婚するかもしれない」と思うのは結婚