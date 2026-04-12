個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』のライブ配信に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。Q. これまでにお金を使って、贅沢したと感じたのはどんなとき？「桐谷さんの中で、贅沢をしたと感じたのはどんなときですか？ また、どんなときに幸せを感じますか？」（こつぶさん／52歳）A. 「テレビの企画でフランス料理を食べに行ったときと、妹た