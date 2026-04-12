スズキが「新スイフト」“本格スポーツ仕様”を初公開！2026年も春を迎え、モータースポーツやクルマのイベントが本格的にシーズンインするなか、スズキのコンパクトカー「スイフト」を愛するファンにとって見逃せないニュースが発表されました。同年4月19日に富士スピードウェイ（静岡県駿東郡）で開催される「シン・モーターファンフェスタ2026」において、歴代モデルのオーナーが愛車とともに集う「MFF2026スイフト オーナ