自転車の「青切符」制度が開始されたことを受け、警視庁はシミュレーターを使い交通ルールを学べるイベントを東京・豊島区で開催しました。【映像】シミュレーターで交通ルールを学ぶ親子の様子指導員「前に車が止まっているよ。避けるけど後ろ見ないと危ないんじゃない？止まって後ろを見る。大丈夫そうだったら避けていくんだよ」親子連れなどは1日に始まった「青切符」制度での違反行為や、安全な自転車の運転の仕方をシミ