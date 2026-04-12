NPB(日本野球機構)は12日の公示を発表。ソフトバンクは杉山一樹投手の登録を抹消しました。杉山投手は、昨季65試合の登板で、防御率1.82、31セーブで最多セーブのタイトルを獲得。今季は7試合に登板し、4セーブ、防御率9.00の成績です。前日11日に行われた日本ハム戦では、4点リードの9回に登板。チームは勝利したものの、清宮幸太郎選手のタイムリーで1失点となっていました。