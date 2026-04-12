１２日の福島３Ｒ（ダート１７００メートル）で小林美駒騎手（２１）＝美浦・鈴木伸＝が、２番人気のイサチルシーキング（牡３歳、美浦・辻）に騎乗して７馬身差の圧勝。今年のＪＲＡ７勝目、同通算７３勝目を挙げた。好スタートを切ると、ハナを譲らずラチ沿いを確保。４角でタイトにコーナーを回り切ると、直線でギアを上げて加速し、後続を寄せつけなかった。前日の福島７Ｒルージュマローネでの勝利に続き、２日連続で勝