ハンガリーの総選挙が12日に実施されます。世論調査では野党がリードしていて16年続くオルバン政権が交代する可能性が浮上しています。鍵を握るのは30歳未満の若い有権者です。【映像】政権交代を期待する若者たちが集まる様子神志那諒リポ「政権交代を期待する若者たちが続々と集まってきます。音楽ライブが開催されていて、『政権打破』を掲げています。数十万人が集まると想定されています」ライブの参加者（22）女性「重要な