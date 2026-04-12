阪神の坂本誠志郎捕手（32）が12日、11年目で海外フリーエージェント（FA）権の資格取得条件を満たした。「色々な方に試合で使っていただいて感謝しかないです」坂本は24年シーズン中に国内FA権を取得し、同年オフに行使して28年シーズンまでの4年契約を結んだ。今年が2年目。「球団の方に言われるまで気付かなかったくらい。目の前の試合の今のことに集中しているので」と最短でも2年先となる海外FA権の行使の可能性につ