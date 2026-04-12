「ドジャース−レンジャーズ」（１１日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は四回の第３打席で特大ファウルを放つも空振り三振に倒れた。１死からキム・ヘソンが四球を選んで出塁。ここで右腕・ライターと３度目の対戦になった。初球でキム・ヘソンが二盗に成功し、得点圏に走者を置いた。カウント１ボールからの２球目、高めの変化球を見極めると、３球目のスライダーは見逃した。４球目、冷静にフォーシームを見極