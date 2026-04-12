女優齊藤京子（28）が12日までにインスタグラムを更新。新たな得意料理を紹介した。齊藤はストーリーズに「明太パスタが食べたくなって前に福岡ロケでいただいた明太子で作ってみました！」と、自作のめんたいこパスタをアップした。「めちゃおいしくできて得意料理になりました」と続けている。齊藤は元日向坂46メンバーで、女優業を中心に活躍している。日刊スポーツのインタビューには「食事や美容に一層気を使うようになり