◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１２日・東京ドーム）巨人・ダルベック内野手が試合前練習で、一塁のノックに入った。昨夜（１１日）のヤクルト戦は、休養のためスタメンを外れたが、開幕から不動の４番として１２試合で打率・２２５、２本塁打、７打点と活躍。自身最近５試合は三塁で出場してきた。ただ、昨夜の試合で「６番・三塁」でスタメン出場した坂本勇人内野手が、今季１号ソロを放っただけに、一夜明けのこの