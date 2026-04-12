昨季セーブ王のソフトバンク・杉山一樹投手（２８）が１２日、出場選手登録を抹消された。前日の日本ハム戦（エスコン）後に自身の投球にフラストレーションをため込み、ベンチ内を殴打した際に左手を骨折。４点差の９回からマウンドに上がり、２安打１失点と精彩を欠く内容だった。杉山はここまで開幕から７試合に登板して、防御率９・００。本来のパフォーマンスからは程遠い投球が続いていた。１２日の日本ハム戦前に取材対